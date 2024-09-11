Избиение военного в Смеле: суд отправил подозреваемого под стражу

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области - содержание под стражей. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

"... подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура проситиме взяти під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі

Напомним

В Черкасской области произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.

Правоохранители начали служебную проверку относительно возможной бездеятельности местных полицейских на фоне избиения экс-военного в Смеле.