Избиение военного в Смеле: суд отправил подозреваемого под стражу
Киев • УНН
Подозреваемый по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области взят под стражу. Ранее произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области - содержание под стражей. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
"... подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.
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Напомним
В Черкасской области произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.
Правоохранители начали служебную проверку относительно возможной бездеятельности местных полицейских на фоне избиения экс-военного в Смеле.