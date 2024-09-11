Прокуратура будет просить взять под стражу подозреваемого в избиении военного в Смеле
Киев • УНН
Задержан подозреваемый в избиении военного и вымогательстве средств в Смеле. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии его под стражу, также подозревается его отец в хулиганстве.
В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области. Представители прокуратуры будут ходатайствовать о взятии его под стражу. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в избиении военнослужащего и вымогательстве от него средств в г. Смела.
Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).
Также сообщено о подозрении в хулиганстве его отцу (ч. 2 ст. 296 УК Украины).
Отмечается, что 28-летний мужчина скрывался от органов следствия в одном из отелей на территории Черкасской области.
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей
По месту жительства подозреваемых правоохранители провели обыски. Изъяли, предварительно, наркотическое средство и оружие.
По результатам следственных действий дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).
В рамках уголовного производства будут устанавливаться все обстоятельства и участники конфликта.
Процессуальное руководство осуществляет Смелянская окружная прокуратура. Досудебное расследование - райуправление полиции ГУНП в Черкасской области.
Напомним
В Черкасской области произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.
Правоохранители начали служебную проверку относительно возможной бездеятельности местных полицейских на фоне избиения экс-военного в Смеле.