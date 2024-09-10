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На Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового

На Черкащині конфлікт на дорозі вилився у бійку: відкрито провадження щодо побиття ексвійськового

Київ • УНН

 • 12950 перегляди

У Черкаській області стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

У Черкаській області відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai виклали в мережу очевидці події. Правоохоронці встановили учасників інциденту та обставини конфлікту. Поліція розпочала кримінальне провадження. Щодо дій працівників поліції керівництвом главку розпочато службове розслідування, повідомили у ГУНП у Черкаській області та у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

"Конфлікт на дорозі між водіями транспортних засобів стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка. Як встановили поліцейські, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому - жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію", - повідомили у поліції.

Про те, що сталося, як повідомляється, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав", у селі Ташлик. "Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - вказали у поліції.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події. Вони опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. "Поліцейські супроводили автомобіль медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі. У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, у якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень", - повідомили у поліції.

"За фактом побиття колишнього військовослужбовця у Смілі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі голови Національної поліції", - повідомили у Нацполіції у Telegram.

Отримав тяжкі травми голови та обличчя: в Одесі побили військового06.07.24, 18:31 • 20064 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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