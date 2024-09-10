В Черкасской области конфликт на дороге вылился в драку: открыто производство относительно избиения экс-военного

В Черкасской области видео драки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai выложили в сеть очевидцы происшествия. Правоохранители установили участников инцидента и обстоятельства конфликта. Полиция начала уголовное производство. Относительно действий сотрудников полиции руководством главка начато служебное расследование, сообщили в ГУНП в Черкасской области и в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

«Конфликт на дороге между водителями транспортных средств произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию», - сообщили в полиции.

О том, что произошло, как сообщается, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их «подрезал», в селе Ташлык. «Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку», - указали в полиции.

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции оперативно прибыли на место происшествия. Они опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. «Полицейские сопроводили автомобиль медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи. В медицинском учреждении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому не имеет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений», - сообщили в полиции.

«По факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Все виновные будут привлечены к ответственности. В отношении действий полицейских руководством главка начато служебное расследование. Расследование находится на контроле главы Национальной полиции», - сообщили в Нацполиции в Telegram.

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