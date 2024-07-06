В одесской "Аркадии" в кафе избили военного. Как сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, военный получил тяжелые травмы головы и лица, нарушителя - задержали, передает УНН.

Детали

Как сообщил Братчук, 2 июля вечером, военнослужащий одной из боевых бригад оперативного командования "Юг", находясь в законном отпуске, прогуливался с семьей и друзьями по "Аркадии" в городе Одесса. Во время отдыха в кафе, началась словесная перепалка с компанией гражданских "мужчин" которая переросла в драку после слов: "Я тебя туда не посылал".

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"Военный получил тяжелые травмы головы и лица, он потерял много крови. Сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований №12024163510000494 от 03.07.2024 по ч. 1 ст. 121 УК Украины", - добавил председатель Общественного совета.

Он также добавил, что нарушитель, который нанес тяжелые травмы военнослужащему, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится под стражей в СИЗО.