В кафе в одесской Аркадии после словесной перепалки был жестоко избит военнослужащий, находившийся в отпуске, получив серьезные травмы головы и лица, а обидчик был задержан.
В одесской "Аркадии" в кафе избили военного. Как сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, военный получил тяжелые травмы головы и лица, нарушителя - задержали, передает УНН.
Детали
Как сообщил Братчук, 2 июля вечером, военнослужащий одной из боевых бригад оперативного командования "Юг", находясь в законном отпуске, прогуливался с семьей и друзьями по "Аркадии" в городе Одесса. Во время отдыха в кафе, началась словесная перепалка с компанией гражданских "мужчин" которая переросла в драку после слов: "Я тебя туда не посылал".
В Одесской области неизвестные избили военного, открыто производство25 октября 2023, 12:45 • 144276 просмотров
"Военный получил тяжелые травмы головы и лица, он потерял много крови. Сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований №12024163510000494 от 03.07.2024 по ч. 1 ст. 121 УК Украины", - добавил председатель Общественного совета.
Он также добавил, что нарушитель, который нанес тяжелые травмы военнослужащему, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится под стражей в СИЗО.