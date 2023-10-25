В Одесской области неизвестные избили военного, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черноморске Одесской области на улице неизвестные жестоко избили военного. Правоохранители открыли производство. Об этом журналисту УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.
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На вопрос, действительно ли в Черноморске на улице неизвестные жестоко избили военного, после чего он был госпитализирован с переломом шеи и отеком мозга, в прокуратуре ответили: «Да, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство – ред.). Следствие продолжается».
В прокуратуре сообщили, что сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в частности круг причастных к преступлению лиц и степень тяжести телесных повреждений.
Контекст
СМИ писали, что старшего сержанта украинской армии сильно избили в минувшее воскресенье в Черноморске на улице.
Дополнение
Во Львовской области будут судить офицера за избиение подчиненного солдата, произошедшее в июне.