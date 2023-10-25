На Одещині невідомі побили військового, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Чорноморську на Одещині на вулиці невідомі жорстоко побили військового. Правоохоронці відкрили провадження. Про це журналісту УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
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На запитання, чи дійсно в Чорноморську на вулиці невідомі жорстоко побили військового, після чого його було госпіталізовано з переломом шиї та набряком мозку, в прокуратурі відповіли: «Так, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (Хуліганство – ред.). Слідство триває».
У прокуратурі повідомили, що наразi правоохоронцями встановлюються всі обставини скоєного злочину, зокрема коло причетних до злочину осіб та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.
Контекст
ЗМІ писали, що старшого сержанта української армії сильно побили минулої неділі в Чорноморську на вулиці.
Доповнення
У Львівській області судитимуть офіцера за побиття підлеглого солдата, що сталося у червні.