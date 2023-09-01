Справу побиття військового на Львівщині передали до суду: офіцеру загрожує до 12 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Львівській область судитимуть офіцера за побиття підлеглого солдата, що сталося у червні, повідомили у п'ятницю у Державному бюро розслідувань, пише УНН.
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"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який на Львівщині завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Обвинувальний акт скеровано до суду", - ідеться у повідомленні.
Про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію бюро повідомила сестра потерпілого.
"Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців", - розповіли у ДБР.
Як зазначається, необхідні докази зібрали у стислі терміни, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти. "Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози", - повідомили у бюро.
"Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу. Задля безпеки, згідно із законом,.. його перевели в інший підрозділ", - зазначили у ДБР.
Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо
На Львівщині сестра військового заявила у ДБР, що її брата побив офіцер.