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Дело избиения военного во Львовской области передали в суд: офицеру грозит до 12 лет заключения

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во Львовской области будут судить офицера за избиение подчиненного солдата, которое произошло в июне, сообщили в пятницу в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера, который во Львовской области нанес телесные повреждения подчиненному солдату. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Об инциденте, который произошел в конце июня, на горячую линию бюро сообщила сестра пострадавшего.

"Установлено, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные надобности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих", - рассказали в ГБР.

Как отмечается, необходимые доказательства собрали в сжатые сроки, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты. "Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжкие телесные повреждения – у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы", - сообщили в бюро.

"Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу. Для безопасности, согласно закону,.. его перевели в другое подразделение", - отметили в ГБР.

Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним

Во Львовской области сестра военного заявила в ГБР, что ее брата избил офицер.

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