Прокуратура проситиме взяти під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі

Найближчим часом суд обере запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області. Представники прокуратури клопотатимуть про взяття його під варту. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів у м. Сміла.

Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

Також повідомлено про підозру у хуліганстві його батькові (ч. 2 ст. 296 КК України).

Зазначається, що 28-річний чоловік переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою - розповіли в ОГП.

За місцем мешкання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Вилучили, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За результатами слідчих дій додатково внесено відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

У межах кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини та учасники конфлікту.

Процесуальне керівництво здійснює Смілянська окружна прокуратура. Досудове розслідування - райуправління поліції ГУНП в Черкаській області.

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