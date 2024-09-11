Прокуратура проситиме взяти під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі
Київ • УНН
Затримано підозрюваного у побитті військового та вимаганні коштів у Смілі. Прокуратура клопотатиме про взяття його під варту, також підозрюється його батько у хуліганстві.
Найближчим часом суд обере запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області. Представники прокуратури клопотатимуть про взяття його під варту. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів у м. Сміла.
Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).
Також повідомлено про підозру у хуліганстві його батькові (ч. 2 ст. 296 КК України).
Зазначається, що 28-річний чоловік переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.
Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою
За місцем мешкання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Вилучили, попередньо, наркотичний засіб та зброю.
За результатами слідчих дій додатково внесено відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).
У межах кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини та учасники конфлікту.
Процесуальне керівництво здійснює Смілянська окружна прокуратура. Досудове розслідування - райуправління поліції ГУНП в Черкаській області.
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