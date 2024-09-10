Клименко відреагував на побиття ексвійськового в Смілі: розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності поліцейських
Київ • УНН
Голова МВС Ігор Клименко повідомив про початок службової перевірки щодо можливої бездіяльності поліції у Смілі після побиття ексвійськового. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства.
У Черкаській області правоохоронці розпочали службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських на тлі побиття ексвійськового у Смілі. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, передає УНН.
Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців
Вже вказав, що вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти інциденту будуть встановлені.
Клименко також розповів, що голова Нацполіції вже доповів про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських.
"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - додав голова МВС.
Контекст
У Черкаській області стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.