Клименко отреагировал на избиение экс-военного в Смеле: начата проверка возможной бездеятельности полицейских

В Черкасской области правоохранители начали служебную проверку относительно возможной бездеятельности местных полицейских на фоне избиения экс-военного в Смеле. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.

Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей - написал Клименко.

Уже указал, что уже начато уголовное производство. Все факты инцидента будут установлены.

Клименко также рассказал, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских.

«Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть», - добавил глава МВД.

Контекст

В Черкасской области произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.