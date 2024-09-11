Побиття ветерана в Смілі: підозрюваного затримали

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі Черкаської області. Він переховувався в одному з готелів області. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Про це у середу повідомили в Нацполіції, передає УНН.

28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід – слідство клопоче про тримання під вартою - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Окрім того, за місцем мешкання чоловіка провели обшуки, вилучили, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством порушені додаткові внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку.

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