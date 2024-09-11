Избиение ветерана в Смеле: подозреваемого задержали

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области. Он скрывался в одном из отелей области. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об этом в среду сообщили в Нацполиции, передает УНН.

28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие ходатайствует о содержании под стражей - говорится в сообщении Нацполиции.

Кроме того, по месту жительства мужчины провели обыски, изъяли, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием возбуждены дополнительные внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

Также по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымогательство), по которым фигуранту 10.09.2024 объявлено о подозрении в процессуальном порядке.

Напомним



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