В Карпатах, из-за ремонта путей, некоторые поезда курсируют по измененному маршруту

В Карпатах продолжается ремонт возле колеи, где провалился грунт. Из-за этого часть поездов будет курсировать с изменениями. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Продолжается выгрузка вагонов бутового камня, еще вчера карьеры Укрзализныци перешли на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить постоянную отгрузку необходимого количества щебня. По состоянию на утро сегодняшнего дня специалисты переместили щебень в активную зону оползня и внимательно следят за состоянием земляной породы, проработав несколько вариантов развития событий и, соответственно, прогнозов по срокам окончательного восстановления - говорится в сообщении.

Работы продолжаются, поэтому на следующие сутки, 25 мая, также будут изменения в маршруты следования поездов этого направления.

Все нижеуказанные поезда будут курсировать до/из станции Ворохта:

№233/234, №55/56, №95/96 Киев - Рахов - Киев;

№107/108 Кривой Рог - Ясиня - Кривой Рог;

№5/6 Запорожье - Ясиня - Запорожье;

№25/26 Одесса - Ясиня - Одесса;

№357/358 Киев - Ясиня - Киев;

№143/144 Сумы - Рахов - Сумы.

Пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое в эти сутки будет курсировать до Яремче.

Отмечается, что пассажиров этих рейсов железная дорога подвозит автобусными трансферами в обоих направлениях из конечных станций сокращенных маршрутов. Отправление - с железнодорожных вокзалов синхронно с предыдущим временем отправления поездов.

Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца