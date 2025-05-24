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У Карпатах, через ремонт колії, деякі потяги курсують за зміненим маршрутом

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Укрзалізниця повідомила про зміни в маршрутах потягів через ремонтні роботи біля колії в Карпатах. Частина поїздів курсуватиме до станції Ворохта, а пасажирів підвозитимуть автобусами.

У Карпатах, через ремонт колії, деякі потяги курсують за зміненим маршрутом

У Карпатах триває ремонт біля колії, де провалився грунт. Через це частина потягів будуть курсувати зі змінами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Триває вивантаження вагонів бутового каменю, ще вчора карʼєри Укрзалізниці перейшли на цілодобовий режим роботи, щоб забезпечити постійне відвантаження необхідної кількості щебня. Станом на ранок сьогоднішнього дня фахівці перемістили щебінь до активної зони зсуву та уважно слідкують за станом земляної породи, опрацювавши кілька варіантів розвитку подій і, відповідно, прогнозів щодо термінів остаточного відновлення

- йдеться у повідомленні.

Роботи продовжуються, тож на наступну добу, 25 травня, також будуть зміни в маршрути прямування поїздів цього напрямку.

Всі нижчезазначені поїзди курсуватимуть до/з станції Ворохта:

  • №233/234, №55/56, №95/96 Київ - Рахів - Київ;
    • №107/108 Кривий Ріг - Ясіня - Кривий Ріг;
      • №5/6 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя;
        • №25/26 Одеса - Ясіня - Одеса;
          • №357/358 Київ - Ясіня - Київ;
            • №143/144 Суми - Рахів - Суми.

              Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия - Ділове в цю добу курсуватиме до Яремче.

              Зазначається, що пасажирів цих рейсів залізниця підвозить автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів. Відправлення - із залізничних вокзалів синхронно з попереднім часом відправлення поїздів.

              Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка13.05.25, 22:08 • 17977 переглядiв

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Суспільство
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