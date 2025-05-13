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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 42750 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

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Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

При купівлі квитків в Польщу з 14 травня пасажири отримають оновлені електронні квитки. Раніше їх ввели для сполучень з Австрією, Угорщиною та Словаччиною.

Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка

При покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці (УЗ), передає УНН.

Деталі

"Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам", - повідомили в УЗ.

В компанії зазначили, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна - Австрія, Угорщина та Словаччина.

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В Укрзалізниці також нагадали, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

  • №89/90 Київ - Перемишль;
    • №705/706, 715/716 Київ - Перемишль;
      • №35/36 Одеса - Перемишль;
        • № 23/24 Київ - Хелм;
          • № 51/52 Київ - Перемишль;
            • № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
              • № 19/20 Київ - Хелм;
                • №93/94 Харків - Хелм;
                  • № 73/74 Харків - Перемишль;
                    • № 119/120 Київ - Хелм;
                      • № 767/768 Рава-Руська - Варшава;
                        • №765/766 Рава-Руська - Варшава;
                          • №67/68 Київ - Варшава.

                            Нагадаємо

                            Укрзалізниця відновила інтеграцію з застосунком "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями. Також знову діє моніторинг і автовикуп квитків у застосунку залізничного перевізника та на сайті.

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                            Павло Башинський

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