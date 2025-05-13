Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка

При покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці (УЗ), передає УНН.

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"Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам", - повідомили в УЗ.

В компанії зазначили, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна - Австрія, Угорщина та Словаччина.

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В Укрзалізниці також нагадали, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

№89/90 Київ - Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ - Перемишль;

№35/36 Одеса - Перемишль;

№ 23/24 Київ - Хелм;

№ 51/52 Київ - Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль;

№ 19/20 Київ - Хелм;

№93/94 Харків - Хелм;

№ 73/74 Харків - Перемишль;

№ 119/120 Київ - Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська - Варшава;

№765/766 Рава-Руська - Варшава;

№67/68 Київ - Варшава.

Нагадаємо

Укрзалізниця відновила інтеграцію з застосунком "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями. Також знову діє моніторинг і автовикуп квитків у застосунку залізничного перевізника та на сайті.

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