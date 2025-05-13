Пасажири Укрзалізниці, які прямують до Польщі, отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка
Київ • УНН
При купівлі квитків в Польщу з 14 травня пасажири отримають оновлені електронні квитки. Раніше їх ввели для сполучень з Австрією, Угорщиною та Словаччиною.
При покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці (УЗ), передає УНН.
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"Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам", - повідомили в УЗ.
В компанії зазначили, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна - Австрія, Угорщина та Словаччина.
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В Укрзалізниці також нагадали, що наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
- №89/90 Київ - Перемишль;
- №705/706, 715/716 Київ - Перемишль;
- №35/36 Одеса - Перемишль;
- № 23/24 Київ - Хелм;
- № 51/52 Київ - Перемишль;
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
- № 19/20 Київ - Хелм;
- №93/94 Харків - Хелм;
- № 73/74 Харків - Перемишль;
- № 119/120 Київ - Хелм;
- № 767/768 Рава-Руська - Варшава;
- №765/766 Рава-Руська - Варшава;
- №67/68 Київ - Варшава.
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