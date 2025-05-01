Потяг Укрзалізниці став артоб'єктом: відома американська художниця презентувала свою роботу на стінах потягу Інтерсіті

Легенда американського сучасного мистецтва Барбара Крюгер вперше презентувала в Україні свою роботу на стінах потягу Інтерсіті. Інсталяція охоплює всі 9 вагонів, які курсуватимуть протягом 2 місяців по Україні й навіть за кордон. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Проєкт був створений у співпраці з RIBBON International та Укрзалізницею. Спеціально для українського перевізника, Крюгер створила роботу "Без назви" (Ще одне знову)", присвячену українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

В такий спосіб залізниця прагне перетворити подорож цим поїздом на життєстверджувальний маніфест. Як повідомив національний перевізник, він курсуватиме до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра, Перемишля та до сусідніх країн.

Укрзалізницька рада співпрацювати з однією з найвідоміших митців світу, щоб донести послання солідарності до українців, а також засвідчити стійкість нашої країни для світу. Упродовж повномасштабної війни ми стали набагато більшим, ніж просто громадський транспорт, і постійно шукаємо нові креативні способи впливу