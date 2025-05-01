Поезд Укрзализныци стал арт-объектом: известная американская художница представила свою работу на стенах поезда Интерсити

Легенда американского современного искусства Барбара Крюгер впервые представила в Украине свою работу на стенах поезда Интерсити. Инсталляция охватывает все 9 вагонов, которые будут курсировать в течение 2 месяцев по Украине и даже за границу. Об этом сообщает "Укрзализныця", пишет УНН.

Проект был создан в сотрудничестве с RIBBON International и Укрзализныцей. Специально для украинского перевозчика Крюгер создала работу "Без названия" (Еще одно снова)", посвященную украинцам, которые ежедневно продолжают непрерывное движение.

Таким образом железная дорога стремится превратить путешествие этим поездом в жизнеутверждающий манифест. Как сообщил национальный перевозчик, он будет курсировать в Харьков, Краматорск, Трускавец, Львов, Днепр, Перемышль и в соседние страны.

Укрзализнычный совет сотрудничать с одной из самых известных художниц мира, чтобы донести послание солидарности до украинцев, а также засвидетельствовать устойчивость нашей страны для мира. На протяжении полномасштабной войны мы стали гораздо больше, чем просто общественный транспорт, и постоянно ищем новые креативные способы воздействия