Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев - Ужгород - Киев: как будет курсировать
Киев • УНН
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев из-за роста пассажиропотока и строительства евроколеи. Количество запросов на Закарпатье достигало 3000 в сутки.
Укрзализныця (УЗ) назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале перевозчика.
Детали
Отмечается, что это было сделано из-за роста пассажиропотока и на период строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом.
За последние две недели количество запросов в приложении на поездки в Закарпатье составляло в среднем около 3000 в сутки, поэтому, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на весенние поездки, Укрзализныця назначает дополнительный поезд
Указывается, что поезд будет курсировать:
- из Киева - с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным числам;
- из Ужгорода - с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным числам.
"Отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31. Отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18. Остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красне, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин", - уточнили в УЗ.
Напомним
Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, еще 10% будут брать лишь несколько выходных в течение года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
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