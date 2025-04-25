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Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев - Ужгород - Киев: как будет курсировать

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев из-за роста пассажиропотока и строительства евроколеи. Количество запросов на Закарпатье достигало 3000 в сутки.

Укрзализныця запустила дополнительный поезд Киев - Ужгород - Киев: как будет курсировать

Укрзализныця (УЗ) назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале перевозчика.

Детали

Отмечается, что это было сделано из-за роста пассажиропотока и на период строительства евроколеи между Чопом и Ужгородом.

За последние две недели количество запросов в приложении на поездки в Закарпатье составляло в среднем около 3000 в сутки, поэтому, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на весенние поездки, Укрзализныця назначает дополнительный поезд

- говорится в сообщении.

Указывается, что поезд будет курсировать:

  • из Киева - с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля - по нечетным числам;
    • из Ужгорода - с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля - по четным числам.

      "Отправление из Киева - 23:00, прибытие в Ужгород - 12:31. Отправление из Ужгорода - 19:00, прибытие в Киев - 09:18. Остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красне, Подзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин", - уточнили в УЗ.

      Напомним

      Более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, еще 10% будут брать лишь несколько выходных в течение года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

      В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця 24.04.25, 17:45 • 17028 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Вадим Хлюдзинский

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