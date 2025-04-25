Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Київ - Ужгород - Київ: як курсуватиме

Укрзалізниця (УЗ) призначила додатковий поїзд №213/214 Київ - Ужгород - Київ. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі перевізника.

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Зазначається, що це було зроблено через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

За останні два тижні кількість запитів в застосунку на подорожі до Закарпаття становила в середньому близько 3000 на добу, тож, щоб задовільнити попит пасажирів на весняні поїздки, Укрзалізниця призначає додатковий поїзд - йдеться у повідомленні.

Вказується, що поїзд курсуватиме:

з Києва - з 12 травня по 30 травня по парних числах, з 1 червня по 29 липня - по непарних числах;

з Ужгорода - з 13 травня по 31 травня по непарних числах, з 2 червня по 30 липня - по парних числах.

"Відправлення з Києва - 23:00, прибуття до Ужгорода - 12:31. Відправлення з Ужгорода - 19:00, прибуття до Києва - 09:18. Зупинки: Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Шепетівка, Дубно, Броди, Красне, Підзамче, Львів, Самбір, Турка, Сянки, Перечин", - уточнили в УЗ.

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