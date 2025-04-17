Відпочинок не на часі: 51% українців не планують відпустки цього року - опитування

За результатами опитування, понад половина українців не планують відпустку цього року, ще 10% братимуть лише кілька вихідних протягом року. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати опитування Rakuten Viber.

Деталі

Результати опитування показали, що 51% українців взагалі не планують відпустку цього року. Водночас у 2024 році ця частка становила 45%.

Більше ніж третина опитаних відповіла, що все ж хочуть трохи відпочити. З них 24% планують відпочинок з близькими чи друзями в України, а 15% - планують поїздку за кордон.

Ще 10% респондентів хочуть взяти декілька вихідних для відпочинку протягом цього року. У 2024 році ця частка становила 19%, а у 2023-му - 16%.

Додатково

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна цього року взяли участь близько 40 тисяч користувачів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>37 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше УНН писав, що попри війну українці продовжують подорожувати як рідною країною, так і за кордоном. Але популярні напрямки туризму змінилися за останні роки. У межах України люди обирають санаторії та бази відпочинку у Яремче та Буковелі. Близько 50% турів по Україні припадають на ці два курорти. Серед закордонних турів українці стали частіше обирати Грецію та Болгарія, тоді як раніше надавали перевагу відпочинку у Туреччині.