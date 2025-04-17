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Отдых не ко времени: 51% украинцев не планируют отпуск в этом году - опрос

Киев • УНН

 • 3884 просмотра

Опрос показал, что 51% украинцев не планируют отпуск в этом году, а 10% возьмут лишь несколько выходных. Наиболее популярные направления для отдыха изменились.

Отдых не ко времени: 51% украинцев не планируют отпуск в этом году - опрос

По результатам опроса, более половины украинцев не планируют отпуск в этом году, еще 10% будут брать только несколько выходных в течение года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса Rakuten Viber.

Детали

Результаты опроса показали, что 51% украинцев вообще не планируют отпуск в этом году. В то же время в 2024 году эта доля составляла 45%.

Более трети опрошенных ответили, что все же хотят немного отдохнуть. Из них 24% планируют отдых с близкими или друзьями в Украине, а 15% - планируют поездку за границу.

Еще 10% респондентов хотят взять несколько выходных для отдыха в течение этого года. В 2024 году эта доля составляла 19%, а в 2023-м - 16%.

Дополнительно

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина в этом году приняли участие около 40 тысяч пользователей. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>37 000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Ранее УНН писал, что несмотря на войну украинцы продолжают путешествовать как по родной стране, так и за границей. Но популярные направления туризма изменились за последние годы. В пределах Украины люди выбирают санатории и базы отдыха в Яремче и Буковеле. Около 50% туров по Украине приходятся на эти два курорта. Среди зарубежных туров украинцы стали чаще выбирать Грецию и Болгарию, тогда как ранее предпочитали отдых в Турции.

Алена Уткина

Алена Уткина

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