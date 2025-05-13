Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца

При покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци (УЗ), передает УНН.

Детали

"Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям", - сообщили в УЗ.

В компании отметили, что ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина - Австрия, Венгрия и Словакия.

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В Укрзализныци также напомнили, что сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда:

№89/90 Киев - Перемышль;

№705/706, 715/716 Киев - Перемышль;

№35/36 Одесса - Перемышль;

№ 23/24 Киев - Хелм;

№ 51/52 Киев - Перемышль;

№ 31/32 Запорожье - Перемышль;

№ 19/20 Киев - Хелм;

№93/94 Харьков - Хелм;

№ 73/74 Харьков - Перемышль;

№ 119/120 Киев - Хелм;

№ 767/768 Рава-Русская - Варшава;

№765/766 Рава-Русская - Варшава;

№67/68 Киев - Варшава.

Напомним

Укрзализныця возобновила интеграцию с приложением "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими. Также снова действует мониторинг и автовыкуп билетов в приложении железнодорожного перевозчика и на сайте.

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