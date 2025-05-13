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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
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"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

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Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

При покупке билетов в Польшу с 14 мая пассажиры получат обновленные электронные билеты. Ранее их ввели для сообщений с Австрией, Венгрией и Словакией.

Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца

При покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци (УЗ), передает УНН.

Детали

"Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям", - сообщили в УЗ.

В компании отметили, что ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина - Австрия, Венгрия и Словакия.

Поезд Укрзализныци стал арт-объектом: известная американская художница представила свою работу на стенах поезда Интерсити 01.05.25, 18:08 • 12431 просмотр

В Укрзализныци также напомнили, что сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда:

  • №89/90 Киев - Перемышль;
    • №705/706, 715/716 Киев - Перемышль;
      • №35/36 Одесса - Перемышль;
        • № 23/24 Киев - Хелм;
          • № 51/52 Киев - Перемышль;
            • № 31/32 Запорожье - Перемышль;
              • № 19/20 Киев - Хелм;
                • №93/94 Харьков - Хелм;
                  • № 73/74 Харьков - Перемышль;
                    • № 119/120 Киев - Хелм;
                      • № 767/768 Рава-Русская - Варшава;
                        • №765/766 Рава-Русская - Варшава;
                          • №67/68 Киев - Варшава.

                            Напомним

                            Укрзализныця возобновила интеграцию с приложением "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими. Также снова действует мониторинг и автовыкуп билетов в приложении железнодорожного перевозчика и на сайте.

                            "Укрзалізниця" получила новые плацкартные вагоны впервые за всю историю независимой Украины: что в них изменилось02.05.25, 20:48 • 5003 просмотра

                            Павел Башинский

                            Павел Башинский

                            Общество
                            Украинские железные дороги
                            Украина
                            Польша
                            Brent
                            $66.61
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