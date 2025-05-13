Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца
Киев • УНН
При покупке билетов в Польшу с 14 мая пассажиры получат обновленные электронные билеты. Ранее их ввели для сообщений с Австрией, Венгрией и Словакией.
При покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци (УЗ), передает УНН.
Детали
"Отныне при покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям", - сообщили в УЗ.
В компании отметили, что ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина - Австрия, Венгрия и Словакия.
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В Укрзализныци также напомнили, что сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда:
- №89/90 Киев - Перемышль;
- №705/706, 715/716 Киев - Перемышль;
- №35/36 Одесса - Перемышль;
- № 23/24 Киев - Хелм;
- № 51/52 Киев - Перемышль;
- № 31/32 Запорожье - Перемышль;
- № 19/20 Киев - Хелм;
- №93/94 Харьков - Хелм;
- № 73/74 Харьков - Перемышль;
- № 119/120 Киев - Хелм;
- № 767/768 Рава-Русская - Варшава;
- №765/766 Рава-Русская - Варшава;
- №67/68 Киев - Варшава.
Напомним
Укрзализныця возобновила интеграцию с приложением "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими. Также снова действует мониторинг и автовыкуп билетов в приложении железнодорожного перевозчика и на сайте.
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