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"Укрзалізниця" получила новые плацкартные вагоны впервые за всю историю независимой Украины: что в них изменилось

Киев • УНН

 • 1714 просмотра

Укрзализныця получила 6 новых плацкартных вагонов с улучшенным комфортом и удобствами для людей с нарушениями зрения. Они будут курсировать в составе поезда Львов – Харьков, Краматорск.

"Укрзалізниця" получила новые плацкартные вагоны впервые за всю историю независимой Украины: что в них изменилось

Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами. Это первая покупка новых плацкартов за всю историю независимости страны. Новые вагоны более комфортны для путешествий и учитывают, в частности, потребности людей с нарушениями зрения.

Об этом сообщили в Укрзализныце передает УНН.

Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом вагоны стали очередной партией из 66 заказанных в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава. Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов, которая стала возможной благодаря системной поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития

- указано в заметке.

В железной дороге сообщили, что шесть новых вагонов уже в эти выходные пополнят состав поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск. Кроме привычного наполнения они также содержат ряд обновлений: полочки получили мягкие боковые спинки, конструкция ступенек стала удобнее для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают несколько большую приватность по сравнению со старыми модификациями плацкартов.

Также под нижними полками теперь отведено место для хранения негабаритной ручной клади вроде военных рюкзаков или туристических чемоданов. Обивка вагона стала светлее, улучшилось и освещение салона.

Рядом с верхними полками появились индивидуальные раскладные столики и отведено место для сиденья. В новых вагонах возле каждого места также есть розетки с USB, Type-С, и 3-режимные индивидуальные светильники.

Вагоны имеют кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики.

Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью. Это сделано специально для тех пассажиров, кто потерял зрение относительно недавно и еще не имел возможности изучить шрифт Брайля

- отметили в Укрзализныце.

Работники национального перевозчика добавили, что плацкартные вагоны – самые востребованные на социальных направлениях: для путешествий детских групп, спортивных команд, пользуются спросом среди военнослужащих. Поэтому Укрзализныця стремится сделать поездки в них максимально комфортными.

В частности, поэтому в 2025 году перевозчик планирует капитально отремонтировать 59 вагонов, из которых 37 будут именно плацкартными.

Укрзализныця сообщила о временных изменениях в курсировании поездов: что известно01.05.25, 20:03 • 9398 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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