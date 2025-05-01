Укрзализныця сообщила о временных изменениях в курсировании поездов: что известно

Временные изменения в курсировании поездов произойдут на участках Коломыя/Черновцы – Львов – Рава-Русская – Варшава в связи с ремонтными работами на польской железной дороге. Для обеспечения сообщения между Львовом и Рава-Русской на период проведения ремонтных работ назначается временный региональный поезд № 862.

Об этом сообщили в Укрзализныце передает УНН.

По сообщению польского железнодорожного перевозчика ПКП Интерсити, в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Польских государственных железных дорог, поезд формирования польской железной дороги № 766/765 Варшава – Рава-Русская не будет курсировать с 1 по 12 мая 2025 года включительно. В связи с этим на указанный период вносятся изменения в график движения ряда поездов Укрзализныци

Поезд № 863/864 Коломыя – Рава-Русская будет курсировать только до/от станции Львов.

На участке Львов – Рава-Русская временно не будет курсировать; поезд № 865/866 Рава-Русская – Коломыя будет отправляться со станции Львов.

На участке Рава-Русская – Львов поезд временно не будет курсировать; поезд № 866/865 Коломыя – Рава-Русская будет курсировать только до станции Львов.

С целью обеспечения сообщения между Львовом и Рава-Русской на период проведения ремонтных работ назначается временный региональный поезд № 862 Львов – Рава-Русская, который будет курсировать ежедневно с 1 по 12 мая 2025 года. Время отправления из Львова – 18:00. Остановки: Брюховичи (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибытие в Рава-Русскую – 19:34