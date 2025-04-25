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Укрзалізниця назначила дополнительный поезд в Трускавец

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Дополнительный поезд Киев - Трускавец будет курсировать 9 и 11 мая 2025 года. Билеты уже в продаже в приложении Укрзалізниці, на сайте и в кассах.

Укрзалізниця назначила дополнительный поезд в Трускавец

Укрзализныця на май назначила дополнительный поезд в Трускавец. В составе поезда — пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.

Детали

Дата курсирования дополнительного поезда в Трускавец - 9 и 11 мая 2025 года.

Из Киева — отправление в 10:16, в Трускавец — прибытие в 19:37.

Обратно — отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.

Чтобы больше пассажиров смогли добраться до курортного Трускавца в удобные даты, назначаем курсирование дополнительного быстрого поезда №159/160 Киев — Трускавец

— отметили в пресс-службе ведомства.

Нечетные номера мест — у окна, четные — у прохода, обратили внимание в Укрзализныце.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах.

Напомним

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев из-за роста пассажиропотока и строительства евроколеи. Количество запросов на Закарпатье достигало 3000 в сутки.

Лилия Набока

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