Укрзалізниця назначила дополнительный поезд в Трускавец
Киев • УНН
Дополнительный поезд Киев - Трускавец будет курсировать 9 и 11 мая 2025 года. Билеты уже в продаже в приложении Укрзалізниці, на сайте и в кассах.
Укрзализныця на май назначила дополнительный поезд в Трускавец. В составе поезда — пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.
Детали
Дата курсирования дополнительного поезда в Трускавец - 9 и 11 мая 2025 года.
Из Киева — отправление в 10:16, в Трускавец — прибытие в 19:37.
Обратно — отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.
Чтобы больше пассажиров смогли добраться до курортного Трускавца в удобные даты, назначаем курсирование дополнительного быстрого поезда №159/160 Киев — Трускавец
Нечетные номера мест — у окна, четные — у прохода, обратили внимание в Укрзализныце.
Билеты уже в продаже, приобрести их можно в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах.
Напомним
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №213/214 Киев - Ужгород - Киев из-за роста пассажиропотока и строительства евроколеи. Количество запросов на Закарпатье достигало 3000 в сутки.