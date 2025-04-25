Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Трускавця
Київ • УНН
Додатковий поїзд Київ - Трускавець курсуватиме 9 та 11 травня 2025 року. Квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах.
Укрзалізниця на травень призначила додатковий поїзд до Трускавця. У складі поїзда - пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства у Telegram.
Деталі
Дата курсування додаткового поїзда до Трускавця - 9 та 11 травня 2025 року.
З Києва - відправлення о 10:16, у Трускавець - прибуття о 19:37.
Зворотно - відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.
Щоб більше пасажирів змогли дістатися курортного Трускавця в зручні дати, призначаємо курсування додаткового швидкого поїзда №159/160 Київ - Трускавець
Непарні номери місць - біля вікна, парні - біля проходу, звернули увагу в Укрзалізниці.
Квитки вже у продажу, придбати їх можна у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах.
Нагадаємо
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №213/214 Київ - Ужгород - Київ через зростання пасажиропотоку та будівництво євроколії. Кількість запитів на Закарпаття сягала 3000 на добу.