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Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни у курсуванні поїздів: що відомо

Київ • УНН

 • 6822 перегляди

Через ремонтні роботи на польській залізниці, поїзд №766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме. Призначено тимчасовий поїзд №862 Львів – Рава-Руська з 1 по 12 травня 2025.

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни у курсуванні поїздів: що відомо

Тимчасові зміни у курсуванні поїздів відбудуться на ділянках Коломия/Чернівці – Львів – Рава-Руська – Варшава у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці. Для забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862.

Про це повідомили в Укрзалізниці передає УНН.

За повідомленням польського залізничного перевізника ПКП Інтерсіті, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі Польських державних залізниць, поїзд формування польської залізниці № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно. У зв’язку з цим на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів Укрзалізниці

- ідеться у дописі.

Поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів.

На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме; поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів.

На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме; поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

З метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34

- додали в національному перевізнику.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Трускавця25.04.25, 14:55 • 3853 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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