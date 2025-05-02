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Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони вперше за всю історію незалежної України: що в них змінилося

Київ • УНН

 • 2028 перегляди

Укрзалізниця отримала 6 нових плацкартних вагонів з покращеним комфортом та зручностями для людей з вадами зору. Вони курсуватимуть у складі поїзда Львів – Харків, Краматорськ.

Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони вперше за всю історію незалежної України: що в них змінилося

Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами. Це перша купівля нових плацкартів за всю історію незалежності країни. Нові вагони є більш комфортними для подорожей та враховують зокрема потреби людей із порушеннями зору.

Про це повідомили в Укрзалізниці передає УНН.

Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з-поміж 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу. Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів, яка стала можливою завдяки системній підтримці прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди Уряду та Мінрозвитку

- зазначено у дописі.

У залізниці повідомили, що шість нових вагонів вже цими вихідними поповнять склад поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ. Окрім звичного наповнення вони також містять низку оновлень: полички отримали м'які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а мініперегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

Також під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі на кшталт військових рюкзаків або туристичних валіз. Оббивка вагона стала світлішою, покращилось і освітлення салону.

Поруч із верхніми полицями з'явились індивідуальні розкладні столики та відведено місце для сидіння. В нових вагонах біля кожного місця також є розетки з USB, Type-С, та 3-режимні індивідуальні світильники.

Вагони мають кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики.

Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком. Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля

- зазначили в Укрзалізниці.

Працівники національного перевізника додали, що плацкартні вагони – найбільш затребувані на соціальних напрямках: для подорожей дитячих груп, спортивних команд, мають попит серед військовослужбовців. Тому Укрзалізниця прагне зробити поїздки у них максимально комфортними.

Зокрема через це у 2025 році перевізник планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 будуть саме плацкартними.

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни у курсуванні поїздів: що відомо 01.05.25, 20:03 • 9406 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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