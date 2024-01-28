На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

В боях под Михайловкой в Донецкой области 22 января погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Известно, что с 2011 Владимир работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. В Ровенском музыкально-драматическом театре - с 2016 года.

россия продолжает убивать лучших - тех, кто создает и развивает нашу культуру. Выражаем соболезнования близким и коллегам Владимира. Его гибель - невосполнимая потеря для нашей страны написали в МКИП.

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою