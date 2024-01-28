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На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 21:46  •  12074 просмотра

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Владимир Фединчук, актер Ривненского драматического театра, погиб в бою под Михайловкой в Донецкой области 22 января. Он работал в театрах Коломыи и Ривне с 2011 года.

В боях под Михайловкой в Донецкой области 22 января погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Известно, что с 2011 Владимир работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. В Ровенском музыкально-драматическом театре - с 2016 года.

россия продолжает убивать лучших - тех, кто создает и развивает нашу культуру. Выражаем соболезнования близким и коллегам Владимира. Его гибель - невосполнимая потеря для нашей страны

написали в МКИП.

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою24 декабрь 2023, 21:51 • 34946 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук
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На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

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На фронте погиб актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук

В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые

Мужчина взорвал гранату во время вечеринки в собственном доме в Одесской области, серьезно ранив себя. Полиция нашла на месте происшествия боеприпасы и остатки взрывного устройства и начала расследование.

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На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.

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На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании

Трое американских солдат погибли и два десятка получили ранения в результате удара беспилотника по американской военной базе в Иордании. По словам президента Байдена, атака была осуществлена боевиками в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.

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Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании

россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.

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россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины

Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина

Пожилой мужчина погиб во время пожара, вспыхнувшего в воскресенье вечером в гериатрическом пансионате во Львове, Украина. Пожар произошел в одной из комнат на втором этаже заведения, где проживало около 200 человек.

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Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина

"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский

Зеленский объявил о новых соглашениях об оборонной помощи с партнерами для укрепления украинской армии. Он сказал, что Украина еженедельно будет получать больше оружия, боеприпасов и оборудования от оборонных коалиций.

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"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский