На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук
Київ • УНН
Володимир Федінчук, актор Рівненського драматичного театру, загинув у бою під Михайлівкою на Донеччині 22 січня. Він працював у театрах Коломиї та Рівного з 2011 року.
У боях під Михайлівкою на Донеччині 22 січня загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.
Деталі
Відомо, що з 2011 Володимир працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі — з 2016 року.
росія продовжує вбивати кращих — тих, хто створює і розвиває нашу культуру. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Володимира. Його загибель — непоправна втрата для нашої країни
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