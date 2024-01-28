На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук

У боях під Михайлівкою на Донеччині 22 січня загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

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Відомо, що з 2011 Володимир працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі — з 2016 року.

росія продовжує вбивати кращих — тих, хто створює і розвиває нашу культуру. Висловлюємо співчуття близьким та колегам Володимира. Його загибель — непоправна втрата для нашої країни написали у МКІП.

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