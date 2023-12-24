Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою
Киев • УНН
Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою 23 декабря, что подтвердила кастинг-директор Алла Самойленко.
На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко в Facebook, пишет УНН.
Актер погиб 23 декабря.
Колесник участвовал в съемках сериалов "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".
Работал в театре "Личности" и в Украинском Современном Театре.
"Выражаем соболезнования родным и близким Богдана! Вечная Слава Герою!" - говорится в сообщении Госкино.
Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою
Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою 23 декабря, что подтвердила кастинг-директор Алла Самойленко.
В доме студента, устроившего стрельбу в Праге, найдено самодельное взрывное устройство
В доме чешского студента, убившего 14 человек в Карловом университете, было найдено самодельное взрывное устройство и открытые газовые баллоны.
Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ
Тысячи людей протестовали в Белграде, требуя отмены выборов, которые были признаны фальсифицированными; полиция применила слезоточивый газ на фоне напряженности.
Уничтожен еще один вражеский Су-34 - Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы Украины подтверждают, что сбили российский бомбардировщик Су-34. Статус атакованного Су-30 в Черном море уточняется.
Сообщается о прилетах во временно оккупированной Горловке
После звуков взрывов в оккупированном городе вспыхнул крупны пожар.
Украина спасла еще троих детей с оккупированных территорий
Save Ukraine спас еще троих детей с оккупированных россией территорий.
Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП
Михаил Подоляк утверждает, что Украине нужны беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, чтобы давать отпор российским силам.
Грузовое судно потеряло десятки контейнеров у берегов Дании: 14 километров пляжа покрыты обувью, холодильниками и лекарствами
Судно Maersk потеряло 46 контейнеров у берегов Дании, а груз, такой как обувь и медикаменты, засорил 14 км береговой линии.
Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция
20 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Рождество, сосредоточившись на местах проведения богослужений и собраний, в условиях военного положения.
Российские оккупанты предлагают деньги за показания против Украины
На ВОТ Запорожской области, российские оккупанты предлагают деньги за ложные показания против Украины; "Национальное сопротивление" призывает жителей не обращать внимания на их обещания.