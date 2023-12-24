Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  257875 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  226817 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  178860 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  171992 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  207050 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  209706 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  166931 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  150567 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146367 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132989 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122079 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113682 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103896 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147099 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144141 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukrainskii-akter-bogdan-kolesnik-pogib-v-boyu

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 21:51  •  25516 просмотра

Read in English

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою 23 декабря, что подтвердила кастинг-директор Алла Самойленко.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский актер театра и кино Богдан Колесник. Об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко в Facebook, пишет УНН.

Актер погиб 23 декабря.

Колесник участвовал в съемках сериалов "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

Работал в театре "Личности" и в Украинском Современном Театре.

"Выражаем соболезнования родным и близким Богдана! Вечная Слава Герою!" - говорится в сообщении Госкино.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Український актор Богдан Колесник загинув у бою
Ukrainian actor Bohdan Kolesnyk killed in action
Новости по теме

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою

Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою 23 декабря, что подтвердила кастинг-директор Алла Самойленко.

Война •   •  25516 просмотра
Украинский актер Богдан Колесник погиб в бою

В доме студента, устроившего стрельбу в Праге, найдено самодельное взрывное устройство

В доме чешского студента, убившего 14 человек в Карловом университете, было найдено самодельное взрывное устройство и открытые газовые баллоны.

Новости Мира •   •  21592 просмотра
В доме студента, устроившего стрельбу в Праге, найдено самодельное взрывное устройство

Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ

Тысячи людей протестовали в Белграде, требуя отмены выборов, которые были признаны фальсифицированными; полиция применила слезоточивый газ на фоне напряженности.

Новости Мира •   •  21603 просмотра
Вучич - это путин: с такими лозунгами сербская оппозиция вышла на улицы Белграда. Полиция применила слезоточивый газ

Уничтожен еще один вражеский Су-34 - Воздушные Силы ВСУ

Воздушные силы Украины подтверждают, что сбили российский бомбардировщик Су-34. Статус атакованного Су-30 в Черном море уточняется.

Война •   •  29606 просмотра
Уничтожен еще один вражеский Су-34 - Воздушные Силы ВСУ

Сообщается о прилетах во временно оккупированной Горловке

После звуков взрывов в оккупированном городе вспыхнул крупны пожар.

Война •   •  29986 просмотра
Сообщается о прилетах во временно оккупированной Горловке

Украина спасла еще троих детей с оккупированных территорий

Save Ukraine спас еще троих детей с оккупированных россией территорий.

Общество •   •  31764 просмотра

Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП

Михаил Подоляк утверждает, что Украине нужны беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, чтобы давать отпор российским силам.

Война •   •  30316 просмотра
Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП

Грузовое судно потеряло десятки контейнеров у берегов Дании: 14 километров пляжа покрыты обувью, холодильниками и лекарствами

Судно Maersk потеряло 46 контейнеров у берегов Дании, а груз, такой как обувь и медикаменты, засорил 14 км береговой линии.

Новости Мира •   •  21972 просмотра
Грузовое судно потеряло десятки контейнеров у берегов Дании: 14 километров пляжа покрыты обувью, холодильниками и лекарствами

Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция

20 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Рождество, сосредоточившись на местах проведения богослужений и собраний, в условиях военного положения.

Общество •   •  23691 просмотра
Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на Рождество - Нацполиция

Российские оккупанты предлагают деньги за показания против Украины

На ВОТ Запорожской области, российские оккупанты предлагают деньги за ложные показания против Украины; "Национальное сопротивление" призывает жителей не обращать внимания на их обещания.

Война •   •  25051 просмотра
Российские оккупанты предлагают деньги за показания против Украины