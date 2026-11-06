Вместо лечения — съёмки в "МастерШеф": ГБР сообщило о подозрении офицерше ВСУ

Государственное бюро расследований объявило о подозрении старшему лейтенанту ВСУ и участнице кулинарного проекта «МастерШеф» Виктории Кузнецовой, которая снималась в шоу вместо лечения в госпитале. Как установило следствие, вместо лечения женщина снималась в кулинарном шоу, однако деньги на лечение всё равно получала. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передаёт УНН.

Работники ГБР сообщили о подозрении старшему лейтенанту ВСУ, которая вместо стационарного лечения участвовала в съёмках телевизионного шоу «МастерШеф — говорится в сообщении.

В течение нескольких месяцев она не выполняла служебных обязанностей, но продолжала получать денежное довольствие», — говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идёт об офицере ВСУ Виктории Кузнецовой.

Как установило следствие, с апреля по август 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы.

«Женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась своими делами и даже участвовала в съёмках популярного кулинарного проекта «МастерШеф».

В то же время командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей причитающиеся выплаты. В результате государству нанесён ущерб почти на 250 тыс. гривен», — добавили в ГБР.

Работники ГБР также проверяют возможную причастность к схеме других лиц.

В частности, устанавливается, содействовали ли должностные лица военно-медицинского учреждения оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.

Военнослужащей сообщено о подозрении по:

ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы путём обмана в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершённое в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб.

«Досудебное расследование продолжается. Работники ГБР устанавливают все обстоятельства схемы и возможных соучастников. Раскрытие состоялось во взаимодействии со Службой безопасности Украины», — отметили в ГБР.

Дополнение

В марте УНН со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева сообщал, что досудебным расследованием было установлено: штурман корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, старший лейтенант — уроженка Коломыи Ивано-Франковской области, — с целью уклонения от выполнения служебных обязанностей с помощью неустановленных лиц была госпитализирована и находилась на стационарном лечении с 14 апреля 2025 года, о чём средствами «СЭДО» было сообщено командиру воинской части.

Утверждалось, что женщина находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении воинской части с 14 апреля по 16 августа 2025 года. В то же время следствием установлено, что женщина в период с 22 апреля по 11 августа 2025 года фактически находилась на территории Киева и Киевской области, где принимала участие в съёмках телевизионной передачи «МастерШеф», причём ей «неправомерно начислялись денежное довольствие, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года», чем воинской части был нанесён ущерб.

В итоге суд постановил предоставить разрешение следователю Третьего следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований на временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну. Также отмечается, что с целью установления всех обстоятельств суд разрешил следователям получить доступ к данным мобильного оператора подозреваемой.

Вместо службы снималась в шоу «МастерШеф» – офицер ВСУ пойдет под суд

В её анкете на сайте проекта указывается, что Виктория — «бывшая военная» из Коломыи Ивано-Франковской области.

«Я прожила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе», — говорится в описании её профиля.

Тогда же командование 15-й бригады транспортной авиации инициировало служебное расследование в отношении военнослужащей Виктории Кузнецовой.

В бригаде заявили, что Виктория Кузнецова, участница проекта "МастерШеф", действительно в настоящее время проходит военную службу в 15-й бригаде транспортной авиации. Сообщается, что в период проведения съёмок, с мая по август 2025 года, она официально находилась на лечении в военном госпитале города Днепра.

"Весь этот период офицерша, как и положено, продолжала получать денежное довольствие. После выхода первого проморолика телевизионного проекта командование воинской части инициировало служебное расследование, из материалов которого следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра активно участвовала в съёмках телешоу в городе Киеве, не уведомив об этом в установленном порядке военное руководство", — заявили в бригаде.

Вместо службы снималась в шоу "МастерШеф" - 15 бригада транспортной авиации инициировала расследование в отношении офицера