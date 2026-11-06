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Замість лікування - зйомки у "МастерШеф": ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Старша лейтенантка ЗСУ, за даними ДБР, знімалася у «МастерШеф» під час оформленого лікування та отримувала виплати. Збитки держави сягнули майже 250 тисяч гривень.

Замість лікування - зйомки у "МастерШеф": ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ

Державне бюро розслідувань оголосило підозру старшій лейтенантці ЗСУ та учасниці кулінарного проєкту "МастерШеф" Вікторії Кузнецовій, яка знімалася в шоу замість лікування у шпиталі. Як з’ясувало слідство, замість лікування жінка знімалася у кулінарному шоу, проте кошти за лікування все одно отримувала. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН. 

Працівники ДБР повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу "МастерШеф

- йдеться у повідомленні.

Упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов’язків, але продовжувала отримувати грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні. 

За даними джерел УНН, мова йде про офіцерку ЗСУ Вікторію Кузнецову. 

Як встановило слідство, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею.

"Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту "МастерШеф".

Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати. Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. гривень", - додали у ДБР. 

Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. 

Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру за:

  • ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;
    • ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

      "Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників. Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України", - зазначили у ДБР. 

      Доповнення

      У березні УНН з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва повідомляв, що досудовим розслідуванням було встановлено, що штурман корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, старший лейтенант - уродженка Коломиї Івано-Франківської області, - з метою ухилення від виконання службових обов`язків, з допомогою невстановлених осіб госпіталізувалась та знаходилась на стаціонарному лікуванні з 14 квітня 2025 року, про що засобами "СЕДО" було повідомлено командира військової частини. 

      Стверджувалося, що жінка перебувала на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні військової частини з 14 квітня по 16 серпня 2025 року. Водночас слідством встановлено, що жінка в період з 22 квітня по 11 серпня 2025 року фактично перебувала на території Києва та Київської області, де приймала участь у зйомках телевізійної передачі "МайстерШеф", причому їй "неправомірно нараховувалось грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за травень, червень, липень та серпень 2025 року", чим було нанесено збитків військовій частині. 

      Зрештою суд ухвалив надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також зазначається, що з метою встановлення всіх обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної.

      Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - офіцерка ЗСУ піде під суд19.03.26, 22:10 • 24286 переглядiв

      У її анкеті на сайті проєкту вказується, що Вікторія "колишня військова" з Коломиї Івано-Франківської області.

      "Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава", - йдеться в описі її профілю. 

      Тоді ж командування 15 бригади транспортної авіації ініціювало службове розслідування щодо військової Вікторії Кузнецової. 

      У бригаді зазначали, що Вікторія Кузнєцова, учасниця проекту "МастерШеф", дійсно на даний час проходить військову службу у 15 бригаді транспортної авіації. Повідомляється, що у період проведення зйомок, з травня по серпень 2025 року, вона офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі міста Дніпра. 

      "Весь цей період офіцерка, як і належить, продовжувала отримувати грошове забезпечення. Після виходу першого промовідео телевізійного проекту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво", - заявляли у бригаді. 

      Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - 15 бригада транспортної авіації ініціювала розслідування щодо офіцерки20.03.26, 21:29 • 76967 переглядiв

      Павло Башинський

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