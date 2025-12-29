Поезд "Гуцульщина" продолжает маршрут до Рахова - Укрзализныця

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:39 • 10171 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 23261 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 30990 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 28713 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 26080 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 35898 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 46753 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33267 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40144 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44703 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.7м/с
76%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным28 декабря, 22:54 • 7254 просмотра
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана28 декабря, 22:59 • 11992 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo28 декабря, 23:08 • 20659 просмотра
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 16742 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине02:59 • 19038 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 32289 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 105999 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 155833 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 79370 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 109685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 23884 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 34629 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 105999 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 35845 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 34807 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Truth Social
Шахед-136
Фокс Ньюс

Поезд "Гуцульщина" продолжает маршрут до Рахова - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня с 28 декабря продлил маршрут до Рахова, добавив станцию Квасы. Это нововведение Укрзализныця осуществила по просьбе пассажиров, открывая путь к курортам высокогорного Закарпатья.

Поезд "Гуцульщина" продолжает маршрут до Рахова - Укрзализныця

С 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продолжает свой маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Мы прислушались к пожеланиям пассажиров и с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продлил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова также продолжают курсировать поезда №143/144 Сумы — Рахов, №55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.

Дополнение

Раховщина, что на Закарпатье, является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, полонин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил. Квасы, известные своими минеральными источниками и лечебным воздухом, и Рахов, самый высокогорный город в Украине, становятся еще ближе для путешествий.

Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет17.12.25, 17:46 • 4084 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Закарпатская область
Украинская железная дорога
Коломыя
Рахов
Украина
Сумы
Киев