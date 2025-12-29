Поезд "Гуцульщина" продолжает маршрут до Рахова - Укрзализныця

С 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продолжает свой маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы. Об этом сообщает Укрзализныця, пишет УНН.

Мы прислушались к пожеланиям пассажиров и с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продлил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме поезда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова также продолжают курсировать поезда №143/144 Сумы — Рахов, №55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.

Дополнение

Раховщина, что на Закарпатье, является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, полонин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил. Квасы, известные своими минеральными источниками и лечебным воздухом, и Рахов, самый высокогорный город в Украине, становятся еще ближе для путешествий.

