Поїзд "Гуцульщина" продовжує маршрут до Рахова - Укрзалізниця

З 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжує свій маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми — Рахів, №55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

Доповнення

Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям, і Рахів, найвисокогірніше місто в Україні, стають ще ближчими для подорожей.

