Поїзд "Гуцульщина" продовжує маршрут до Рахова - Укрзалізниця

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3608 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6432 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8558 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12732 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14390 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18861 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35519 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54784 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59147 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51886 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28944 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21446 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24699 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17312 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14292 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14435 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17459 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139579 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183927 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101804 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2214 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21561 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34406 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44920 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139578 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Поїзд "Гуцульщина" продовжує маршрут до Рахова - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 2806 перегляди

Флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ - Ясіня з 28 грудня продовжив маршрут до Рахова, додавши станцію Кваси. Це нововведення Укрзалізниця здійснила на прохання пасажирів, відкриваючи шлях до курортів високогірного Закарпаття.

Поїзд "Гуцульщина" продовжує маршрут до Рахова - Укрзалізниця

З 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжує свій маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.

Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми — Рахів, №55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.

Доповнення

Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям, і Рахів, найвисокогірніше місто в Україні, стають ще ближчими для подорожей.

Укрзалізниця запускає зимові поїзди на дитячих залізницях: у Львові та Рівному вперше за 75 років17.12.25, 17:46 • 4105 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Закарпатська область
Українська залізниця
Коломия
Рахів
Україна
Суми
Київ