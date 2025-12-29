Поїзд "Гуцульщина" продовжує маршрут до Рахова - Укрзалізниця
Київ • УНН
Флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ - Ясіня з 28 грудня продовжив маршрут до Рахова, додавши станцію Кваси. Це нововведення Укрзалізниця здійснила на прохання пасажирів, відкриваючи шлях до курортів високогірного Закарпаття.
З 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжує свій маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси. Про це повідомляє Укрзалізниця, пише УНН.
Ми дослухались до побажань пасажирів і з 28 грудня флагманський поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня продовжив маршрут до Рахова із зупинкою на станції Кваси
Зазначається, що окрім поїзда №95/96 "Гуцульщина", до Рахова також продовжують курсувати поїзди №143/144 Суми — Рахів, №55/56 Київ — Рахів, а також приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове.
Доповнення
Рахівщина, що на Закарпатті є справжньою високогірною перлиною України: край стрімких потоків, полонин і гірських хребтів, де починається активний відпочинок і відновлення сил. Кваси, відомі своїми мінеральними джерелами та лікувальним повітрям, і Рахів, найвисокогірніше місто в Україні, стають ще ближчими для подорожей.
