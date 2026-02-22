$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 00:48 • 14025 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 24103 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 22274 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 39034 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 36245 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 36150 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34896 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28247 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24795 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28542 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютого

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Вночі 22 лютого російська атака пошкодила будинок народного депутата Дмитра Разумкова, вибивши вікна. Депутат бачив, як діставали людей з-під завалів, його родина не постраждала.

Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютого
Фото: t.me/Dmytro_Razumkov_official

Внаслідок російської атаки у ніч на 22 лютого пошкоджено будинок народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Відео опублікували українські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Депутат розповів, що чув, як падала ракета, було дуже гучно. Він прийшов на місце прильоту і бачив, як діставали з-під завалів дитину і батька.

Був приліт ракети, мабуть, збиття - вона падала

- заявив він.

Разумков додав, що в його будинку повибивало вікна. Водночас його дружина і діти цілі, але перелякались.

Нагадаємо

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки масованого нічного удару окупантів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових секторах області. За його словами, зафіксовано руйнування у 5 районах Київщини.

Євген Устименко

