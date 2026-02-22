Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютого
Київ • УНН
Вночі 22 лютого російська атака пошкодила будинок народного депутата Дмитра Разумкова, вибивши вікна. Депутат бачив, як діставали людей з-під завалів, його родина не постраждала.
Внаслідок російської атаки у ніч на 22 лютого пошкоджено будинок народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Відео опублікували українські Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Депутат розповів, що чув, як падала ракета, було дуже гучно. Він прийшов на місце прильоту і бачив, як діставали з-під завалів дитину і батька.
Був приліт ракети, мабуть, збиття - вона падала
Разумков додав, що в його будинку повибивало вікна. Водночас його дружина і діти цілі, але перелякались.
Нагадаємо
Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки масованого нічного удару окупантів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових секторах області. За його словами, зафіксовано руйнування у 5 районах Київщини.