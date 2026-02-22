Через російську ракетну атаку зафіксовано руйнування у 5 районах Київщини – ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині зафіксовано руйнування у п'яти районах, є поранені та пошкоджені будівлі. Найбільш критична ситуація у Фастівському районі, де пошкоджено п'ять приватних будинків.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки масованого нічного удару окупантів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових секторах області. Сили ППО відбивали комбіновану атаку ракет та дронів, проте уламки та прямі влучання зафіксовані в декількох районах, що призвело до пожеж і пошкоджень десятків будівель. Про це пише УНН.
Деталі
Найбільш критична ситуація зафіксована у Фастівському районі, де внаслідок вибухів пошкоджено п’ять приватних будинків, а з-під завалів рятувальники визволили вісім осіб, серед яких була одна дитина.
У Бориспільському районі поранення отримала жінка – через розбите склом вікно вона зазнала травм, і зараз їй надають допомогу медики. Крім того, на території району виникла пожежа на господарчій будівлі ферми, яку вдалося оперативно локалізувати.
Неспокійна ніч для Київщини. Ворог здійснив чергову масовану ракетно–дронову атаку по мирних населених пунктах
У Броварському районі під удар потрапив гаражний кооператив, де вогонь пошкодив десять приміщень, а в Обухівському районі зафіксовано пошкодження складів та житлового будинку.
Менш масштабні, але суттєві руйнування сталися у Бучанському районі: там постраждали дві приватні оселі та автомобіль. Наразі всі оперативні служби продовжують працювати на місцях подій, ліквідовуючи пожежі та фіксуючи збитки для подальшого надання допомоги постраждалим мешканцям.
