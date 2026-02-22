$43.270.00
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 21985 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 20577 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 37060 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 34082 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 35641 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34462 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28048 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24635 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28353 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Через російську ракетну атаку зафіксовано руйнування у 5 районах Київщини – ОВА

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині зафіксовано руйнування у п'яти районах, є поранені та пошкоджені будівлі. Найбільш критична ситуація у Фастівському районі, де пошкоджено п'ять приватних будинків.

Через російську ракетну атаку зафіксовано руйнування у 5 районах Київщини – ОВА

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки масованого нічного удару окупантів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових секторах області. Сили ППО відбивали комбіновану атаку ракет та дронів, проте уламки та прямі влучання зафіксовані в декількох районах, що призвело до пожеж і пошкоджень десятків будівель. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільш критична ситуація зафіксована у Фастівському районі, де внаслідок вибухів пошкоджено п’ять приватних будинків, а з-під завалів рятувальники визволили вісім осіб, серед яких була одна дитина.

У Бориспільському районі поранення отримала жінка – через розбите склом вікно вона зазнала травм, і зараз їй надають допомогу медики. Крім того, на території району виникла пожежа на господарчій будівлі ферми, яку вдалося оперативно локалізувати.

Неспокійна ніч для Київщини. Ворог здійснив чергову масовану ракетно–дронову атаку по мирних населених пунктах

– зазначив Калашник у своєму Телеграм-каналі.

У Броварському районі під удар потрапив гаражний кооператив, де вогонь пошкодив десять приміщень, а в Обухівському районі зафіксовано пошкодження складів та житлового будинку.

Менш масштабні, але суттєві руйнування сталися у Бучанському районі: там постраждали дві приватні оселі та автомобіль. Наразі всі оперативні служби продовжують працювати на місцях подій, ліквідовуючи пожежі та фіксуючи збитки для подальшого надання допомоги постраждалим мешканцям.

рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22.02.26, 06:19 • 14325 переглядiв

Степан Гафтко

