Из-за российской ракетной атаки зафиксированы разрушения в 5 районах Киевской области – ОВА

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о последствиях массированного ночного удара оккупантов по объектам критической инфраструктуры и жилым секторам области. Силы ПВО отражали комбинированную атаку ракет и дронов, однако обломки и прямые попадания зафиксированы в нескольких районах, что привело к пожарам и повреждениям десятков зданий. Об этом пишет УНН.

Детали

Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Фастовском районе, где в результате взрывов повреждены пять частных домов, а из-под завалов спасатели освободили восемь человек, среди которых был один ребенок.

В Бориспольском районе ранения получила женщина – из-за разбитого стеклом окна она получила травмы, и сейчас ей оказывают помощь медики. Кроме того, на территории района возник пожар на хозяйственной постройке фермы, который удалось оперативно локализовать.

Беспокойная ночь для Киевщины. Враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам – отметил Калашник в своем Телеграм-канале.

В Броварском районе под удар попал гаражный кооператив, где огонь повредил десять помещений, а в Обуховском районе зафиксированы повреждения складов и жилого дома.

Менее масштабные, но существенные разрушения произошли в Бучанском районе: там пострадали два частных дома и автомобиль. Сейчас все оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, ликвидируя пожары и фиксируя ущерб для дальнейшего оказания помощи пострадавшим жителям.