Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраля
Киев • УНН
Ночью 22 февраля российская атака повредила дом народного депутата Дмитрия Разумкова, выбив окна. Депутат видел, как доставали людей из-под завалов, его семья не пострадала.
В результате российской атаки в ночь на 22 февраля поврежден дом народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Видео опубликовали украинские Telegram-каналы, передает УНН.
Подробности
Депутат рассказал, что слышал, как падала ракета, было очень громко. Он пришел на место прилета и видел, как доставали из-под завалов ребенка и отца.
Был прилет ракеты, видимо, сбитие - она падала
Разумков добавил, что в его доме выбило окна. В то же время его жена и дети целы, но испугались.
Напомним
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о последствиях массированного ночного удара оккупантов по объектам критической инфраструктуры и жилым секторам области. По его словам, зафиксированы разрушения в 5 районах Киевщины.