Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраля

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 00:48 • 14250 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 24569 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 22609 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 39459 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 36672 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 36241 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34986 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28289 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24829 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28583 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0м/с
82%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФVideo21 февраля, 21:18 • 17449 просмотра
В Варшаве прошли массовые протесты против оборонной программы ЕС под стенами Президентского дворца21 февраля, 21:58 • 4202 просмотра
МОК не увидел нарушения политического нейтралитета в участии главы ФИФА Инфантино в Совете мира Трампа21 февраля, 22:32 • 5454 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo21 февраля, 22:57 • 14615 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек04:37 • 5142 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 56313 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 65690 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 76497 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 89957 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 127877 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Виктор Орбан
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Запорожская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 24728 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 28059 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 29382 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 21528 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 24135 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Сериал
ТикТок

Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраля

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Ночью 22 февраля российская атака повредила дом народного депутата Дмитрия Разумкова, выбив окна. Депутат видел, как доставали людей из-под завалов, его семья не пострадала.

Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраля
Фото: t.me/Dmytro_Razumkov_official

В результате российской атаки в ночь на 22 февраля поврежден дом народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Видео опубликовали украинские Telegram-каналы, передает УНН.

Подробности

Депутат рассказал, что слышал, как падала ракета, было очень громко. Он пришел на место прилета и видел, как доставали из-под завалов ребенка и отца.

Был прилет ракеты, видимо, сбитие - она падала

- заявил он.

Разумков добавил, что в его доме выбило окна. В то же время его жена и дети целы, но испугались.

Напомним

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о последствиях массированного ночного удара оккупантов по объектам критической инфраструктуры и жилым секторам области. По его словам, зафиксированы разрушения в 5 районах Киевщины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Недвижимость
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Верховная Рада