Укрзалізниця запускає зимові поїзди на дитячих залізницях: у Львові та Рівному вперше за 75 років

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Укрзалізниця оголосила про старт зимового сезону на дитячих залізницях у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному. Вперше за 75 років зимові рейси вирушать у Львові та Рівному.

Укрзалізниця запускає зимові поїзди на дитячих залізницях: у Львові та Рівному вперше за 75 років

Укрзалізниця оголосила про старт зимового сезону на дитячих залізницях у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному. Відсьогодні, 17 грудня, квитки та розклад уже доступні онлайн у мобільному застосунку та на офіційному сайті перевізника, що дозволяє планувати сімейне дозвілля без черг. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниця і Телеграм, пише УНН.

Деталі

Цьогорічний сезон став історичним для західних регіонів: вперше за останні 75 років зимові рейси вирушать у Львові та Рівному. Графік відкриття руху поїздів:

  • Київська дитяча залізниця – 25 грудня;
    • Львівська дитяча залізниця – 26 грудня;
      • Дніпровська та Рівненська залізниці – 27 грудня.

        Окрім святкових поїздок, пасажири можуть скористатися програмою лояльності: за кожен придбаний квиток нараховується 250 "обіймашок", які можна обміняти на знижки та послуги партнерів.

        Для дітей віком 10-12 років, які цікавляться залізничною справою, Укрзалізниця відкрила запис на безкоштовне навчання. Юні українці зможуть спробувати себе в ролі машиністів, диспетчерів чи провідників, поєднуючи навчання з активним дозвіллям.

        Степан Гафтко

