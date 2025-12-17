Укрзалізниця запускає зимові поїзди на дитячих залізницях: у Львові та Рівному вперше за 75 років

Укрзалізниця оголосила про старт зимового сезону на дитячих залізницях у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному. Відсьогодні, 17 грудня, квитки та розклад уже доступні онлайн у мобільному застосунку та на офіційному сайті перевізника, що дозволяє планувати сімейне дозвілля без черг. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниця і Телеграм, пише УНН.

Деталі

Цьогорічний сезон став історичним для західних регіонів: вперше за останні 75 років зимові рейси вирушать у Львові та Рівному. Графік відкриття руху поїздів:

Київська дитяча залізниця – 25 грудня;

Львівська дитяча залізниця – 26 грудня;

Дніпровська та Рівненська залізниці – 27 грудня.

Окрім святкових поїздок, пасажири можуть скористатися програмою лояльності: за кожен придбаний квиток нараховується 250 "обіймашок", які можна обміняти на знижки та послуги партнерів.

"Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців

Для дітей віком 10-12 років, які цікавляться залізничною справою, Укрзалізниця відкрила запис на безкоштовне навчання. Юні українці зможуть спробувати себе в ролі машиністів, диспетчерів чи провідників, поєднуючи навчання з активним дозвіллям.

Укрзалізниця розширила міжнародні маршрути: тепер з однією пересадкою до Мюнхена, Берліна та Праги