Укрзалізниця розширила міжнародні маршрути: тепер з однією пересадкою до Мюнхена, Берліна та Праги

Київ • УНН

 • 8 перегляди

З 14 грудня 2025 року Укрзалізниця запровадила новий графік руху пасажирських поїздів, збільшивши кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17. Це дає змогу подорожувати до Мюнхена, Берліна, Праги, Відня, Зальцбурга з однією пересадкою, охоплюючи Східну та Центральну Україну.

Укрзалізниця розширила міжнародні маршрути: тепер з однією пересадкою до Мюнхена, Берліна та Праги

З 14 грудня 2025 року почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів Укрзалізниці, який суттєво розширює можливості для подорожей до країн Європейського Союзу. Загальна кількість міжнародних маршрутів зросла з 11 до 17, пропонуючи зручні стикування лише з однією комфортною пересадкою. Про це повідомляє Укрзалізниця у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Тепер мешканці Східної та Центральної України можуть зручно дістатися віддалених міст Європи, таких як Прага, Відень, Зальцбург, Мюнхен та Берлін.

Сполучення Сходу та Центру з Європою

Харків, Київ, Львів - Мюнхен / Прага / Відень: Ключовим маршрутом став поїзд №63/64 "Оберіг" Харків – Київ – Перемишль. Він щоденно вирушає з Харкова о 23:50, а з Києва о 08:05. У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзд EN 417 / EC 40417 (відправлення о 17:54), який прямує до:

  • Відня (прибуття о 05:25)
    • Праги (прибуття о 07:46)
      • Зальцбурга (прибуття о 08:30)
        • Мюнхена (прибуття о 10:24) На всьому маршруті до Перемишля доступні спальні вагони.

          "Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців 14.12.25, 09:07 • 2446 переглядiв

          Харків, Київ, Львів – Берлін: Поїзд №63/64 також забезпечує стикування у Перемишлі з поїздом EC 430 (відправлення о 18:54), який прибуває до Берліна о 06:12. Цей рейс також має вагони до Щецина та Свиноуйсьця.

          Харків, Київ – Холм: Щоденно курсує поїзд №93/94 Харків – Київ – Холм, який відправляється з Харкова о 16:56, а з Києва о 23:57. Цей маршрут є зручним для подальших подорожей Польщею та Європою.

          Додаткові маршрути для Придніпров’я

          Запоріжжя, Дніпро – Берлін: Поїзд №31/32 Запоріжжя – Дніпро – Перемишль відправляється із Запоріжжя о 14:14 та з Дніпра о 16:30. У Перемишлі пасажири можуть пересісти на поїзд EC58 GALICJA (відправлення о 09:09), який прибуває до Берліна о 19:11.

          Дніпро, Київ – Берлін: Поїзд №119 Дніпро – Київ – Холм відправляється з Дніпра о 22:55. У Холмі доступна пересадка на поїзд IC 440, який прямує через Варшаву та прибуває до Берліна о 06:15.

          Низку потягів до України з-за кордону "замінували" - ЗМІ13.12.25, 15:15 • 3696 переглядiв

          Степан Гафтко

          Суспільство
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Прага
          Дніпро (місто)
          Відень
          Мюнхен
          Європейський Союз
          Варшава
          Берлін
          Запоріжжя
          Львів
          Київ
          Харків
          Польща