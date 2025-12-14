Укрзалізниця расширила международные маршруты: теперь с одной пересадкой до Мюнхена, Берлина и Праги
Киев • УНН
С 14 декабря 2025 года Укрзалізниця ввела новый график движения пассажирских поездов, увеличив количество международных маршрутов с 11 до 17. Это позволяет путешествовать в Мюнхен, Берлин, Прагу, Вену, Зальцбург с одной пересадкой, охватывая Восточную и Центральную Украину.
С 14 декабря 2025 года начал действовать новый график движения пассажирских поездов Укрзализныци, который существенно расширяет возможности для путешествий в страны Европейского Союза. Общее количество международных маршрутов возросло с 11 до 17, предлагая удобные стыковки всего с одной комфортной пересадкой. Об этом сообщает Укрзализныця в Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Теперь жители Восточной и Центральной Украины могут удобно добраться до отдаленных городов Европы, таких как Прага, Вена, Зальцбург, Мюнхен и Берлин.
Сообщение Востока и Центра с Европой
Харьков, Киев, Львов - Мюнхен / Прага / Вена: Ключевым маршрутом стал поезд №63/64 "Оберег" Харьков – Киев – Перемышль. Он ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, а из Киева в 08:05. В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезд EN 417 / EC 40417 (отправление в 17:54), который следует до:
- Вены (прибытие в 05:25)
- Праги (прибытие в 07:46)
- Зальцбурга (прибытие в 08:30)
- Мюнхена (прибытие в 10:24) На всем маршруте до Перемышля доступны спальные вагоны.
"Поделись светом": на киевском вокзале появится масштабная световая инсталляция о единстве украинцев14.12.25, 09:07 • 2512 просмотров
Харьков, Киев, Львов – Берлин: Поезд №63/64 также обеспечивает стыковку в Перемышле с поездом EC 430 (отправление в 18:54), который прибывает в Берлин в 06:12. Этот рейс также имеет вагоны до Щецина и Свиноуйсьця.
Харьков, Киев – Холм: Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков – Киев – Холм, который отправляется из Харькова в 16:56, а из Киева в 23:57. Этот маршрут удобен для дальнейших путешествий по Польше и Европе.
Дополнительные маршруты для Приднепровья
Запорожье, Днепр – Берлин: Поезд №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль отправляется из Запорожья в 14:14 и из Днепра в 16:30. В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезд EC58 GALICJA (отправление в 09:09), который прибывает в Берлин в 19:11.
Днепр, Киев – Берлин: Поезд №119 Днепр – Киев – Холм отправляется из Днепра в 22:55. В Холме доступна пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву и прибывает в Берлин в 06:15.
Ряд поездов в Украину из-за границы "заминировали" - СМИ13.12.25, 15:15 • 3706 просмотров