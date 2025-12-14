$42.270.00
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Укрзалізниця расширила международные маршруты: теперь с одной пересадкой до Мюнхена, Берлина и Праги

Киев • УНН

 • 252 просмотра

С 14 декабря 2025 года Укрзалізниця ввела новый график движения пассажирских поездов, увеличив количество международных маршрутов с 11 до 17. Это позволяет путешествовать в Мюнхен, Берлин, Прагу, Вену, Зальцбург с одной пересадкой, охватывая Восточную и Центральную Украину.

Укрзалізниця расширила международные маршруты: теперь с одной пересадкой до Мюнхена, Берлина и Праги

С 14 декабря 2025 года начал действовать новый график движения пассажирских поездов Укрзализныци, который существенно расширяет возможности для путешествий в страны Европейского Союза. Общее количество международных маршрутов возросло с 11 до 17, предлагая удобные стыковки всего с одной комфортной пересадкой. Об этом сообщает Укрзализныця в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Теперь жители Восточной и Центральной Украины могут удобно добраться до отдаленных городов Европы, таких как Прага, Вена, Зальцбург, Мюнхен и Берлин.

Сообщение Востока и Центра с Европой

Харьков, Киев, Львов - Мюнхен / Прага / Вена: Ключевым маршрутом стал поезд №63/64 "Оберег" Харьков – Киев – Перемышль. Он ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, а из Киева в 08:05. В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезд EN 417 / EC 40417 (отправление в 17:54), который следует до:

  • Вены (прибытие в 05:25)
    • Праги (прибытие в 07:46)
      • Зальцбурга (прибытие в 08:30)
        • Мюнхена (прибытие в 10:24) На всем маршруте до Перемышля доступны спальные вагоны.

          Харьков, Киев, Львов – Берлин: Поезд №63/64 также обеспечивает стыковку в Перемышле с поездом EC 430 (отправление в 18:54), который прибывает в Берлин в 06:12. Этот рейс также имеет вагоны до Щецина и Свиноуйсьця.

          Харьков, Киев – Холм: Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков – Киев – Холм, который отправляется из Харькова в 16:56, а из Киева в 23:57. Этот маршрут удобен для дальнейших путешествий по Польше и Европе.

          Дополнительные маршруты для Приднепровья

          Запорожье, Днепр – Берлин: Поезд №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль отправляется из Запорожья в 14:14 и из Днепра в 16:30. В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезд EC58 GALICJA (отправление в 09:09), который прибывает в Берлин в 19:11.

          Днепр, Киев – Берлин: Поезд №119 Днепр – Киев – Холм отправляется из Днепра в 22:55. В Холме доступна пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву и прибывает в Берлин в 06:15.

          Степан Гафтко

          Общество
          Военное положение
          Война в Украине
          Прага
          Днепр
          Вена
          Мюнхен
          Европейский Союз
          Варшава
          Берлин
          Запорожье
          Львов
          Киев
          Харьков
          Польша