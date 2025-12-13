$42.270.00
Ряд поездов в Украину из-за границы "заминировали" - СМИ

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Полиции Молдовы поступило сообщение о вероятном минировании поездов, направлявшихся в Киев, а пассажиров поезда, следовавшего из Перемышля в Киев, на пограничном пункте "Медика" эвакуировали из-за таинственного пакета.

Ряд поездов в Украину из-за границы "заминировали" - СМИ

Сегодня в пограничную полицию Молдовы поступило сообщение о возможном минировании поездов сообщением "Бухарест - Киев". Также пассажиров поезда, следовавшего из Перемышля в Киев на пограничном пункте "Медика", эвакуировали из-за таинственного пакета, который, как сообщается, нашли в одном из вагонов, передает УНН

13 декабря в 12:57 в секторе пограничной службы Отацы был активирован сигнал "Взрывной BRAVO" на основании информации, полученной через Региональный координационный центр Север. По предварительным данным, в 12:50 в пункте пропуска Валчинец сопровождающий поезда на маршруте "Бухарест – Киев" был проинформирован диспетчерской службой CFM о предварительно переданной тревоге. Согласно ей, начальник поезда был уведомлен Укрзализныцей о том, что мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о возможном минировании поезда № 100, состоявшего из 4 вагонов, который на тот момент находился в ПП Валчинец, на выезде из Республики Молдова 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что сразу после получения информации были оповещены и мобилизованы все компетентные органы, которые принимают меры на месте происшествия и проводят проверки в соответствии с установленными процедурами с целью обеспечения безопасности пассажиров, железнодорожного персонала и инфраструктуры.

Дополнение

Сегодня в сети также распространяется информация о минировании поездов других направлений, в частности сообщением "Киев - Ужгород", "Киев - Будапешт" и "Киев - Перемышль". 

Пока от "УЗ" не поступало соответствующей информации. 

Как сообщают польские СМИ, пассажиров поезда, следовавшего из Перемышля в Киев на пограничном пункте "Медика", эвакуировали из-за таинственного пакета, который, как сообщается, нашли в одном из вагонов.

Поезд прошел проверку пограничниками в Перемышле и уже направлялся к границе. В тот момент правоохранители получили сообщение о подозрительном пакете в одном из вагонов. Поезд остановили на пограничном переходе в "Медике". Пассажиров вывели, и они ждут на безопасном расстоянии. Сейчас вагоны проверяют с помощью собак, обученных обнаруживать взрывчатку. Пожарные также охраняют территорию 

- сообщает ZET. 

Напомним 

АО "Укрзализныця" с 14 декабря вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов. 

Павел Башинский

