Низку потягів до України з-за кордону "замінували" - ЗМІ

Сьогодні до прикордонної поліція Молдови надійшло повідомлення про ймовірне замінування поїздів сполученням "Бухарест - Київ". Також пасажирів поїзда, що прямував з Перемишля до Києва на прикордонному пункті "Медика", евакуювали через таємничий пакет, який, як повідомляється, знайшли в одному з вагонів, передає УНН.

13 грудня о 12:57 в секторі прикордонної служби Отаци було активовано сигнал "Вибуховий BRAVO" на підставі інформації, отриманої через Регіональний координаційний центр Північ. За попередніми даними, о 12:50 в пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда на маршруті "Бухарест – Київ" був проінформований диспетчерською службою CFM про попередньо передану тривогу. Згідно з нею, начальник поїзда був повідомлений Укрзалізницею про те, що чоловік зателефонував на гарячу лінію і повідомив про ймовірне замінування поїзда № 100, що складався з 4 вагонів, який на той момент перебував у ПП Валчинець, на виїзді з Республіки Молдова

Повідомляється, що відразу після отримання інформації були оповіщені та мобілізовані всі компетентні органи, які вживають заходів на місці події та проводять перевірки відповідно до встановлених процедур з метою забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.

Сьогодні у мережі також поширюється інформація про замінування потягів інших напрямків, зокрема сполученням "Київ - Ужгород", "Київ - Будапешт" та "Київ - Перемишль".

Наразі від "УЗ" не надходило відповідної інформації.

Як повідомляють польські ЗМІ, пасажирів поїзда, що прямував з Перемишля до Києва на прикордонному пункті "Медика", евакуювали через таємничий пакет, який, як повідомляється, знайшли в одному з вагонів.

Поїзд пройшов перевірку прикордонниками в Перемишлі та вже прямував до кордону. На той момент правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет в одному з вагонів. Поїзд зупинили на прикордонному переході в "Медиці". Пасажирів вивели, і вони чекають на безпечній відстані. Наразі вагони перевіряють за допомогою собак, навчених виявляти вибухівку. Пожежники також охороняють територію