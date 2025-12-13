Низку потягів до України з-за кордону "замінували" - ЗМІ

$42.270.00
49.520.00
ukenru
12:30 • 1344 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 5492 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 9682 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 9926 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 10975 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 6022 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 6310 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16645 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31929 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 39100 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
64%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 23123 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 19236 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14382 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49 • 6648 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 7784 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 1060 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14454 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 29740 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 51543 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 47983 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 1420 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 1730 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 7904 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 47983 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31658 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Низку потягів до України з-за кордону "замінували" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Поліції Молдови надійшло повідомлення про ймовірне замінування поїздів, що прямували до Києва, а пасажирів поїзда, що прямував з Перемишля до Києва, на прикордонному пункті “Медика” евакуювали через таємничий пакет.

Низку потягів до України з-за кордону "замінували" - ЗМІ

Сьогодні до прикордонної поліція Молдови надійшло повідомлення про ймовірне замінування поїздів сполученням "Бухарест - Київ". Також пасажирів поїзда, що прямував з Перемишля до Києва на прикордонному пункті "Медика", евакуювали через таємничий пакет, який, як повідомляється, знайшли в одному з вагонів, передає УНН

13 грудня о 12:57 в секторі прикордонної служби Отаци було активовано сигнал "Вибуховий BRAVO" на підставі інформації, отриманої через Регіональний координаційний центр Північ. За попередніми даними, о 12:50 в пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда на маршруті "Бухарест – Київ" був проінформований диспетчерською службою CFM про попередньо передану тривогу. Згідно з нею, начальник поїзда був повідомлений Укрзалізницею про те, що чоловік зателефонував на гарячу лінію і повідомив про ймовірне замінування поїзда № 100, що складався з 4 вагонів, який на той момент перебував у ПП Валчинець, на виїзді з Республіки Молдова 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що відразу після отримання інформації були оповіщені та мобілізовані всі компетентні органи, які вживають заходів на місці події та проводять перевірки відповідно до встановлених процедур з метою забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.

Доповнення

Сьогодні у мережі також поширюється інформація про замінування потягів інших напрямків, зокрема сполученням "Київ - Ужгород", "Київ - Будапешт" та "Київ - Перемишль". 

Наразі від "УЗ" не надходило відповідної інформації. 

Як повідомляють польські ЗМІ, пасажирів поїзда, що прямував з Перемишля до Києва на прикордонному пункті "Медика", евакуювали через таємничий пакет, який, як повідомляється, знайшли в одному з вагонів.

Поїзд пройшов перевірку прикордонниками в Перемишлі та вже прямував до кордону. На той момент правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет в одному з вагонів. Поїзд зупинили на прикордонному переході в "Медиці". Пасажирів вивели, і вони чекають на безпечній відстані. Наразі вагони перевіряють за допомогою собак, навчених виявляти вибухівку. Пожежники також охороняють територію 

- повідомляє ZET. 

Нагадаємо 

АТ "Укрзалізниця" з 14 грудня вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. 

Павло Башинський

Кримінал та НП
Обшук
Державний кордон України
Українська залізниця
Бухарест
Будапешт
Молдова
Київ
Польща