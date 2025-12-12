З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів

АТ "Укрзалізниця" з 14 грудня вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. Про це повідомила пресслужба компанії перевізника, пише УНН.

Зазначається, що компанія розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів та запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:

Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

Львів - Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь:

Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді

№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55

Також відновлюємо рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюємо графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.

Зазначається, що тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня.

Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.

Крім того, з важливого - всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями