З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік руху поїздів, включаючи регіональні, приміські та міські рейси. Компанія розширює мережу подорожей, запускаючи нові регіональні маршрути на заході країни та відновлюючи рух Київської кільцевої електрички.

З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів

АТ "Укрзалізниця" з 14 грудня вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. Про це повідомила пресслужба компанії перевізника, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що компанія розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів та запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:

Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

  • №808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19;  
    • №808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26;
      • №810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20;
        • №810/809 Ворохта- Львів 06:10 - 10:07. 

          Львів - Ковель: для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь: 

          • №840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42; 
            • №841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07;
              • №842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33;
                • №843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00.

                  Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді

                  №856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32  №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55

                  Також відновлюємо рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюємо графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова. 

                  Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні 3000 км Укрзалізницею01.12.25, 12:37 • 4735 переглядiв

                  Зазначається, що тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня.

                  Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.

                  Крім того, з важливого - всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями

                  - додали в Укрзалізниці.

                  Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу. 

                  У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни11.12.25, 02:41 • 4240 переглядiв

                  Ольга Розгон

                  Суспільство
                  Конотоп
                  Українська залізниця
                  Ковель
                  Житомир
                  Львів
                  Київ