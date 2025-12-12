С 14 декабря в Украине вводят новое расписание поездов: больше региональных, пригородных и городских рейсов

АО "Укрзалізниця" с 14 декабря вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика, пишет УНН.

Отмечается, что компания расширяет сеть путешествий с помощью региональных рейсов и запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:

Львов – Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы:

№808/807 Львов - Ворохта 10:51 - 14:19;

№808/807 Ворохта - Львов 16:38 - 20:26;

№810/809 Львов - Ворохта 15:51 - 20:20;

№810/809 Ворохта- Львов 06:10 - 10:07.

Львов - Ковель: для комфортного сообщения между западными областями Украины запускаем рейсы на Волынь:

№840 Львов – Ковель 05:20 - 08:42;

№841 Ковель - Львов 09:42 - 13:07;

№842 Львов – Ковель 14:10 - 17:33;

№843 Ковель - Львов 18:33 - 22:00.

Житомир – Киев – Конотоп, прямые рейсы в комфортном модернизированном электропоезде

№856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55

Также возобновляем движение полным кольцом и впервые за 3 года меняем график Киевской кольцевой электрички. Изменения по времени отправления будут в пределах 10 минут к уже привычному расписанию, однако это позволит Укрзалізниці лучше скоординировать пересадки с пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования до Львова.

Отмечается, что теперь все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут максимально новыми: не более года после капитальной модернизации. Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря.

Что касается пригородного движения. Частично изменятся графики, где этого просили именно вы, пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажиропотока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщений и с общественным транспортом.

Кроме того, из важного - все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями - добавили в Укрзалізниці.

Все изменения пригородных поездов указаны на сайте, необходимо обращать внимание на дату выбранного рейса.

