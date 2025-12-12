С 14 декабря в Украине вводят новое расписание поездов: больше региональных, пригородных и городских рейсов

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 6236 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 16157 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 28893 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 38374 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 33554 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 33732 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 48171 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21940 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21846 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17209 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.9м/с
87%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС непоколебим в стремлении к справедливому миру для Украины без зародышей новых конфликтов - фон дер Ляйен12 декабря, 00:04 • 4486 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 13225 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters03:22 • 3504 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 12520 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 13588 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 48180 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 53252 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 53442 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 64145 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 64563 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 33518 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 34960 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 40207 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 36412 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 44587 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

С 14 декабря в Украине вводят новое расписание поездов: больше региональных, пригородных и городских рейсов

Киев • УНН

 • 218 просмотра

С 14 декабря Укрзализныця вводит новое расписание движения поездов, включая региональные, пригородные и городские рейсы. Компания расширяет сеть путешествий, запуская новые региональные маршруты на западе страны и возобновляя движение Киевской кольцевой электрички.

С 14 декабря в Украине вводят новое расписание поездов: больше региональных, пригородных и городских рейсов

АО "Укрзалізниця" с 14 декабря вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что компания расширяет сеть путешествий с помощью региональных рейсов и запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:

Львов – Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, направляющиеся в горы:

  • №808/807 Львов - Ворохта 10:51 - 14:19;  
    • №808/807 Ворохта - Львов 16:38 - 20:26;
      • №810/809 Львов - Ворохта 15:51 - 20:20;
        • №810/809 Ворохта- Львов 06:10 - 10:07. 

          Львов - Ковель: для комфортного сообщения между западными областями Украины запускаем рейсы на Волынь: 

          • №840 Львов – Ковель 05:20 - 08:42; 
            • №841 Ковель - Львов 09:42 - 13:07;
              • №842 Львов – Ковель 14:10 - 17:33;
                • №843 Ковель - Львов 18:33 - 22:00.

                  Житомир – Киев – Конотоп, прямые рейсы в комфортном модернизированном электропоезде

                  №856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32  №855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55

                  Также возобновляем движение полным кольцом и впервые за 3 года меняем график Киевской кольцевой электрички. Изменения по времени отправления будут в пределах 10 минут к уже привычному расписанию, однако это позволит Укрзалізниці лучше скоординировать пересадки с пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования до Львова. 

                  Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей01.12.25, 12:37 • 4735 просмотров

                  Отмечается, что теперь все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут максимально новыми: не более года после капитальной модернизации. Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря.

                  Что касается пригородного движения. Частично изменятся графики, где этого просили именно вы, пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажиропотока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщений и с общественным транспортом.

                  Кроме того, из важного - все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями

                  - добавили в Укрзалізниці.

                  Все изменения пригородных поездов указаны на сайте, необходимо обращать внимание на дату выбранного рейса. 

                  В спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi: в правительстве назвали сроки11.12.25, 02:41 • 4240 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Общество
                  Конотоп
                  Украинская железная дорога
                  Ковель
                  Житомир
                  Львов
                  Киев