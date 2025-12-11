В спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi: в правительстве назвали сроки
Киев • УНН
Укрзализныця планирует ввести Wi-Fi в спальных поездах с 2026 года. Также планируется приобретение 60 новых вагонов и модернизация подвижного состава.
В 2026 году в спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, информирует УНН.
Подробности
Как известно, сейчас Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".
В 2026 году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа. Также продолжится модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах
Также в ведомстве анонсировали продолжение реализации строительства евроколеи на направлении Скнилов – Мостиска-II, которая соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.
Напомним
Укрзализныця открыла продажу билетов по программе "3000 км по Украине" через приложение. Сейчас предложение действует для поездок в прифронтовые города и из них.
Вена, Будапешт и Германия с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые маршруты в страны Европы27.11.25, 14:07 • 3147 просмотров