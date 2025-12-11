$42.180.11
21:59 • 3150 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 11485 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 16388 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 18712 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 17865 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 18444 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 21971 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19787 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19449 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17706 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
В спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi: в правительстве назвали сроки

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Укрзализныця планирует ввести Wi-Fi в спальных поездах с 2026 года. Также планируется приобретение 60 новых вагонов и модернизация подвижного состава.

В спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi: в правительстве назвали сроки

В 2026 году в спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, информирует УНН.

Подробности

Как известно, сейчас Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".

В 2026 году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа. Также продолжится модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах

- говорится в сообщении.

Также в ведомстве анонсировали продолжение реализации строительства евроколеи на направлении Скнилов – Мостиска-II, которая соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.

Напомним

Укрзализныця открыла продажу билетов по программе "3000 км по Украине" через приложение. Сейчас предложение действует для поездок в прифронтовые города и из них.

Вена, Будапешт и Германия с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые маршруты в страны Европы27.11.25, 14:07 • 3147 просмотров

Вадим Хлюдзинский

