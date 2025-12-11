В спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi: в правительстве назвали сроки

В 2026 году в спальных поездах Укрзализныци появится Wi-Fi. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, информирует УНН.

Как известно, сейчас Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".

В 2026 году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа. Также продолжится модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах