"3000 км Україною" запустили: на які потяги доступні поїздки
Київ • УНН
Укрзалізниця відкрила продаж квитків за програмою «3000 км Україною» через застосунок. Наразі пропозиція діє для поїздок до та з прифронтових міст.
Українцям стали доступні квитки на поїзди за програмою "3000 км Україною", спочатку - до та з прифронтових міст, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.
Деталі
"Квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в нашому застосунку. У грудні - це поїзди до та з прифронтових міст", - повідомили в УЗ.
Як скористатися
Людям радять встановити або оновити застосунок і обрати маршрут.
Як скористатися програмою:
- оновлюйте застосунок;
- активуйте програму, як на відео;
- обирайте рейс.
Нагадаємо
Як повідомляли в УЗ, програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.
За даними УЗ, на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
- №109/110 Львів – Миколаїв;
- №115/116 Суми – Київ;
- №121/122 Миколаїв – Київ;
- №127/128 Львів – Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
- №143/144 Суми – Рахів;
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
- №45/44 Харків – Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
- №51/52 Одеса – Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро – Одеса;
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів – Чернігів;
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ;
- №723/722 Харків – Київ;
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
