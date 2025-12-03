"3000 км Україною" запустили: на які потяги доступні поїздки

Українцям стали доступні квитки на поїзди за програмою "3000 км Україною", спочатку - до та з прифронтових міст, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

Деталі

"Квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в нашому застосунку. У грудні - це поїзди до та з прифронтових міст", - повідомили в УЗ.

Як скористатися

Людям радять встановити або оновити застосунок і обрати маршрут.

Як скористатися програмою:

оновлюйте застосунок;

активуйте програму, як на відео;

обирайте рейс.

Нагадаємо

Як повідомляли в УЗ, програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

За даними УЗ, на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

№143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри